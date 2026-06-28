Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым байопиком в истории

Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили $ 977 млн в мировом прокате. Таким образом, лента стала самой кассовой биографической лентой в истории.
Ранее первое место занимал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, собравший $ 975 млн. «Майкл» уже стал самой кассовой картиной студии Lionsgate и теперь приближается к сборам в $ 1 млрд. Лента также показала одни из самых высоких сборов в 2026 году, уступая только мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино».
Топ-10 самых кассовых биографических фильмов в истории:
- «Майкл» (2026) — $ 977 млн.
- «Оппенгеймер» (2023) — $ 975 млн.
- «Богемская рапсодия» (2018) — $ 911 млн.
- «Привет, мам» (2021) — $ 821 млн.
- «Страсти Христовы» (2004) — $ 612 млн.
- «Снайпер» (2014) — $ 547 млн.
- «Выживший» (2015) — $ 532 млн.
- «Заклятие 4: Последний обряд» (2025) — $ 499 млн.
- «Величайший шоумен» (2017) — $ 471 млн.
- «Восемь сотен» (2020) — $ 461 млн.
В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.