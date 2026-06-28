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«Супергёрл» стартовала с провальных $ 68 млн — хуже «Морбиуса» и «Флеша»

«Супергёрл» стартовала с провальных $ 68 млн — хуже «Морбиуса» и «Флеша»
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По итогам первого уикенда сборы фильма «Супергёрл» достигли $ 38 млн в США. Новая картина киновселенной DC заняла вторую строчку в местных чартах, уступая мультфильму «История игрушек 5».

По всему миру лента собрала $ 68 млн. Для фильма, бюджет которого составил $ 170 млн, такой старт можно считать провальным. Картина собрала за первые выходные даже меньше, чем другие супергеройские проекты «Морбиус» ($ 84 млн) и «Флэш» ($ 135 млн), которые не окупились по итогу проката. Кроме того, «Супергёрл» значительно уступила по стартовым сборам «Супермену» 2025 года ($ 217 млн). Фильму необходимо заработать около $ 375 млн, чтобы окупиться.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести. Ленту смешанно оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 56% свежести.

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