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Сборная России заняла третье место в Кубке наций по PUBG

Сборная России заняла третье место в Кубке наций по PUBG
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Российская команда заняла третье место на турнире сборных PUBG Nations Cup 2026. Квартет из России вернулся на турнир после семилетней паузы и выступал под нейтральным флагом.

Победу в Кубке наций одержала сборная Бразилии, серебро — у сборной Южной Кореи. Россияне на три очка опередили Китай и выиграли $ 50 тыс. призовых (3,8 млн рублей).

Фото: Liquipedia

В состав российской команды вошли Александр BatulinS Батулин и Кирилл Lu Лукьянов из Twisted Minds, а также Владислав Lev4nte Тасенко (Vitality) и Роман ADOUZ1E Зиновьев (S8UL).

Сборная России выступала на PUBG Nations Cup только один раз, в 2019 году, и тогда заняла первое место. Позже турнир не проводили из-за COVID-19, а затем нашу команду не приглашали на Кубок наций.

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