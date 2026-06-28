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Стали известны все участники The International 2026 по Dota 2

Стали известны все участники The International 2026 по Dota 2
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По итогам закрытых квалификаций стали известны все участники турнира The International 2026 по Dota 2.

В квалификациях приняло участие 16 команд, из них девять коллективов смогли пройти на турнир. Остальные шесть получили прямое приглашение.

Участники The International 2026

  • Aurora Gaming;
  • BetBoom Team;
  • Team Falcons;
  • Team Liquid;
  • 1w Team;
  • Xtream Gaming;
  • Team Yandex;
  • Team Spirit;
  • PARIVISION;
  • L1GA Team;
  • Nigma Galaxy;
  • RESILENCE;
  • Vici Gaming;
  • OG;
  • GamerLegion;
  • LGD.

Отметим, впервые за историю The Internation на турнире сыграет шесть коллективов из Восточной Европы. До этого максимум выступали пять команд.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае, Китай. 16 коллективов разыгрывают главный титул и базовый призовой фонд в размере $ 1,6 млн.

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