Стали известны все участники The International 2026 по Dota 2
По итогам закрытых квалификаций стали известны все участники турнира The International 2026 по Dota 2.
В квалификациях приняло участие 16 команд, из них девять коллективов смогли пройти на турнир. Остальные шесть получили прямое приглашение.
Участники The International 2026
- Aurora Gaming;
- BetBoom Team;
- Team Falcons;
- Team Liquid;
- 1w Team;
- Xtream Gaming;
- Team Yandex;
- Team Spirit;
- PARIVISION;
- L1GA Team;
- Nigma Galaxy;
- RESILENCE;
- Vici Gaming;
- OG;
- GamerLegion;
- LGD.
Отметим, впервые за историю The Internation на турнире сыграет шесть коллективов из Восточной Европы. До этого максимум выступали пять команд.
The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае, Китай. 16 коллективов разыгрывают главный титул и базовый призовой фонд в размере $ 1,6 млн.
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