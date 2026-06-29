Том Холланд хочет, чтобы в киновселенной Marvel появился Майлз Моралес

В интервью Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука в киновселенной Marvel, рассказал, что Marvel Studios вовсю работает над тем, чтобы в картинах появился Майлз Моралес.

По словам Холланда, предстоит проделать большую работу, чтобы реализовать эту задумку, но всё вполне возможно.

Я хочу вернуть Майлза Моралеса во вселенную… нам предстоит проделать большую работу, чтобы воплотить это в жизнь. Но я очень этого хочу.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Картина расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.