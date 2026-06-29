«Просто прочитайте книгу»: звезда «Рыцаря Семи Королевств» — о втором сезоне сериала
Поделиться
Декстер Сол Анселл, сыгравший одну из главных ролей в «Рыцаре Семи Королевств», высказался про второй сезон сериала. По его словам, люди, которые просят его поделиться деталями продолжения, всё равно ничего не добьются.
Декстер подчеркнул, что в случае, если кому-то не терпится узнать, что будет во втором сезоне, существует книга, в которой описаны все подробности.
Есть книга, и, если вы хотите узнать больше, просто прочитайте её.
Премьера продолжения «Рыцаря Семи Королевств» состоится в 2027 году. Точную дату пока что не называют, но HBO наверняка озвучит её позже, сопровождая какими-нибудь материалами.
Комментарии
- 29 июня 2026
-
09:10
-
08:28
-
07:52
-
07:13
-
06:30
- 28 июня 2026
-
22:43
-
20:00
-
19:02
-
18:42
-
18:32
-
18:13
-
18:04
-
17:29
-
16:55
-
16:45
-
16:28
-
15:56
-
15:30
-
14:55
-
14:29
-
14:00
-
13:24
-
12:56
-
12:27
- 27 июня 2026
-
18:55
-
18:24
-
17:56
-
17:47
-
17:28
-
16:57
-
16:29
-
15:58
-
15:29
-
15:03
-
14:30