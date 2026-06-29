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На съёмках «Одиссеи» все были в равных условиях

На съёмках «Одиссеи» все были в равных условиях
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Мэтт Дэймон, сыгравший Одиссея в «Одиссее» Кристофера Нолана, рассказал, что на съёмках фильма все были в равных условиях. Трудности, с которыми сталкивались во время производства, затрагивали всех.

По словам Дэймона, то же самое касается даже Нолана, режиссёра.

Если ты на лодке посреди океана и попадаешь в шторм, ты промокнешь вместе со всеми. Все оказываются в равных условиях, включая Криса, который был таким же холодным и мокрым, как все остальные, на протяжении всего процесса.

Премьера «Одиссеи» в мировом прокате состоится 17 июля. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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