Завершился четвёртый сезон сериала «Извне» — вышла последняя серия

Сегодня состоялась премьера 10-й серии четвёртого сезона «Извне». На этом четвёртый сезон завершился, но впереди нас ждёт ещё пятый. Он как раз станет финальным.

Проект рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути, — покинуть это место невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

В четвёртом сезоне герои вплотную приблизятся к разгадке тайн города, но это лишь усилит кошмары, с которыми придётся столкнуться персонажам.