Завершился четвёртый сезон сериала «Извне» — вышла последняя серия
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Сегодня состоялась премьера 10-й серии четвёртого сезона «Извне». На этом четвёртый сезон завершился, но впереди нас ждёт ещё пятый. Он как раз станет финальным.
Проект рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути, — покинуть это место невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.
В четвёртом сезоне герои вплотную приблизятся к разгадке тайн города, но это лишь усилит кошмары, с которыми придётся столкнуться персонажам.
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