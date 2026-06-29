«Смерть Робин Гуда» плохо чувствует себя в прокате — фильм собрал всего $ 5 млн
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После второй недели проката сборы фильма «Смерть Робин Гуда» обвалились почти на 80%. За минувший уикенд картина собрала $ 500 тыс. Суммарные сборы ленты достигли $ 5 млн.
Картина рассказывает об уже пожилом и тяжелораненом известном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним и вылечивать раны.
В ленте также сыграли Билл Скарсгард, Мюррэй Бартлетт и Ноа Джуп. Режиссёром и сценаристом картины выступил Майкл Сарноски, известный по приквелу «Тихого места» и картине «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли.
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