«Смерть Робин Гуда» плохо чувствует себя в прокате — фильм собрал всего $ 5 млн

После второй недели проката сборы фильма «Смерть Робин Гуда» обвалились почти на 80%. За минувший уикенд картина собрала $ 500 тыс. Суммарные сборы ленты достигли $ 5 млн.

Картина рассказывает об уже пожилом и тяжелораненом известном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним и вылечивать раны.

В ленте также сыграли Билл Скарсгард, Мюррэй Бартлетт и Ноа Джуп. Режиссёром и сценаристом картины выступил Майкл Сарноски, известный по приквелу «Тихого места» и картине «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли.