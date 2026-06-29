Бета-тест файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls пройдёт с 24 по 26 июля
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Авторы файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls рассказали о проведении бета-теста. Он будет открытым, каждый владелец PS5 и ПК сможет бесплатно сыграть в тайтл с 24 по 26 июля.
Проект представляет собой файтинг, в котором игрокам предстоит сражаться в режиме 4 на 4. Персонажей можно будет менять во время поединка. Всего на старте будет около 20 героев, включая Пенни Паркер, Призрачного гонщника, Блэйда, Дэдпула, Человека-паука и других легендарных персонажей.
Marvel Tokon: Fighting Soul выйдет 6 августа на PS5 и ПК. Релиза на Xbox не состоится, поскольку файтинг будет как минимум временным консольным эксклюзивом Sony.
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