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Русский трейлер хоррор-боевика «Натиск» со звездой «Андора» — выход в России 24 сентября

Русский трейлер хоррор-боевика «Натиск» со звездой «Андора» — выход в России 24 сентября
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Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Натиск». Хоррор-боевик выйдет в мировых кинотеатрах 4 сентября, а до России официально доберётся чуть позже — 24 сентября.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат A24.

По сюжету ленты с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним в погоню тут же отправляются наёмники. Защитить от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке.

Главные роли в фильме сыграли Адрия Архона («Андор»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Ребекка Холл («Престиж»). Режиссёром стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»).

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