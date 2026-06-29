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Сериал Дом дракона, 3-й сезон, 2-я серия: где смотреть, сюжет

Вышел второй эпизод третьего сезона «Дома дракона» — с высочайшими оценками зрителей
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29 июня состоялась премьера второго эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с этим авторы также показали тизер грядущего третьего эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Так, во втором эпизоде главные герои переживают последствия эпичной битвы при Глотке. В эпизоде сошлись флоты Триархии и силы Веларионов, в воздухе сразились пятеро драконов, и погибли сразу несколько сюжетных персонажей.

Эпизод получил очень высокую оценку на агрегаторе IMDb — рейтинг от первых зрителей составляет гигантские 9,4 балла из 10. Они хвалят сюжет, развитие отношений между персонажами и актёрскую игру главных звёзд шоу.

Оценки дебютных эпизодов третьего сезона «Дома дракона»

Оценки дебютных эпизодов третьего сезона «Дома дракона»

Фото: IMDb

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий — следующая серия выйдет 6 июля. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю шоу.

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