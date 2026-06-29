На The International 2026 сыграют 20 игроков из России — это рекорд

На The International 2026 прошли 20 игроков из России — это рекорд турнира. Предыдущий рекорд был установлен на The International 2023 и составлял 19 игроков. Россияне составляют четверть от общего числа участников.

Впервые в истории TI сыграют шесть коллективов из Восточной Европы — до этого максимум составлял пять команд. Среди них получившие прямые приглашения Aurora Gaming, BetBoom Team, 1win Team и Team Yandex, а также прошедшие квалификацию PARIVISION, Team Spirit и Nigma Galaxy.

Турнир также стал рекордным для Казахстана — впервые в истории страну представят сразу три игрока: Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Орзбаев и Мирас Mirage Мутанов.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. 16 коллективов разыгрывают базовый призовой фонд в размере $ 1,6 млн.