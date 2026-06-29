«Лишь одна из составляющих стратегии»: глава DC — о провальных сборах «Супергёрл»

По итогам дебютных выходных сборы фильма «Супергёрл» достигли отметки в $ 68 млн. Лента показала один из худших запусков в истории киновселенных DC, в три раза уступив прошлогоднему «Супермену».

Тем временем соглава франшизы Питер Сафран коротко прокомментировал вялый старт картины. Продюсер подтвердил, что «Супергёрл» действительно не оправдала ожиданий её авторов, однако киновселенная DC от этого никак не пострадает.

Хотя «Супергёрл» не оправдала наших ожиданий по кассовым сборам, это лишь один из компонентов более широкой долгосрочной стратегии DC Studios, в которой мы по-прежнему уверены.

Ближайшим проектом киновселенной DC станет детективный сериал «Фонари». Шоу стартует уже 17 августа на HBO.