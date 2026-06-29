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Verso Time снялась с MLBB Mid Season Cup 2026 из-за визовых проблем

Verso Time снялась с MLBB Mid Season Cup 2026 из-за визовых проблем
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Российская Verso Time не сможет выступить на MLBB Mid Season Cup 2026 в Париже. Тренер команды Владимир Ospreay Гончар сообщил, что игрокам отказали в визе из-за загранпаспортов без биометрии.

По словам тренера, ещё в середине июня команда уточняла у всех инстанций возможность въезда с имеющимися документами и получала положительные ответы. Однако при подаче на визу информация оказалась противоположной. Организаторы EWC были готовы содействовать, а Moonton предлагала провести стадию Wild Card удалённо, но оба варианта были отклонены.

Verso Time получит техническое поражение и займёт последнее место на турнире. Moonton подтвердила, что команда получит призовые. EECA-регион на MSC 2026 представляют две команды: победитель лиги попадает в основную часть, вторая — стартует со стадии Wild Card.

EWC 2026 пройдёт с 6 июля по 23 августа в Париже — турнир был перенесён из Эр-Рияда 20 мая.

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