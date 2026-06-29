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Сериал Фейк (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, смотреть трейлер

Детективный сериал «Фейк» от Okko стартует 16 июля — большой трейлер
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Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Фейк». Вместе с ним стало известно, что психологический детектив стартует уже 16 июля, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Проект расскажет о преподавательнице по имени Рита. Её начинает преследовать и шантажировать неизвестный, который выкладывает на неё разного рода скандальный компромат в Сеть. Героине предстоит выяснить, кто решил испортить ей жизнь.

Главную роль в сериале исполнила Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте»). В шоу также сыграли Полина Ауг («Мастер и Маргарита»), Эльдар Калимулин («Калашников»), Василий Михайлов («Здесь был Юра») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Кузмин-Тарасов («Неверные»).

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