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Вышел мультсериал «Время приключений: Побочные квесты» — все 20 эпизодов уже доступны

Вышел мультсериал «Время приключений: Побочные квесты» — все 20 эпизодов уже доступны
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29 июня состоялась премьера мультсериала «Время приключений: Побочные квесты». Приквел культового шоу уже можно посмотреть на Hulu и Disney+ — все 20 эпизодов уже доступны.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат онлайн-кинотеатру Hulu.

Приквел известной истории расскажет о детстве Финна и его первых приключениях с Джейком, своим будущим лучшим другом.

Оригинальное «Время приключений» выходило с 2010 по 2018 год в формате 10 сезонов. После этого создатели приступили к работе над спин-оффами — например, в прошлом году на HBO вышло шоу «Время приключений: Фионна и Кейк» про альтернативные версии знакомых героев.

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