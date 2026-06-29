Хоррор «Закулисье реальности» выйдет в онлайне 7 июля

Издание When to Stream раскрыло цифровую дату релиза фильма «Закулисье реальности». Хоррор по знаменитой крипипасте можно будет посмотреть на стримингах уже 7 июля.

Таким образом, лента доберётся до онлайн-кинотеатров спустя полтора месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала более $ 330 млн, став самым кассовым фильмом студии A24. Картина также официально вышла в России, где собрала более 500 млн рублей.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).