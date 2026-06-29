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В США подали в суд на Samsung, Hynix и Micron из-за высоких цен на память

В США подали в суд на Samsung, Hynix и Micron из-за высоких цен на память
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В конце июня в Калифорнии зарегистрировали коллективный иск против трёх крупнейших производителей памяти: Samsung, SK Hynix и Micron Technology. Истцы требуют от компаний компенсации и снижения цен на оперативную память и SSD-диски.

Так, в иске сообщается, что Samsung, SK Hynix и Micron намеренно создали дефицит компонентов, сосредоточившись на производстве памяти для ИИ-датацентров, сдерживали объёмы поставок и снизили производство памяти DDR3 и DDR4, которая практически не используется для работы нейросетей. В результате все три организации зафиксировали резкий рост выручки, отмечая, что кризис продолжится как минимум несколько лет.

Интересно, что это уже не первый иск в сторону компаний по поводу завышения цен на память. В 2005 году Samsung заплатил штраф в размере $ 300 млн из-за повышенных цен на комплектующие в период с 1999 по 2002 годы. В числе виновных также находились Hynix и Micron.

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