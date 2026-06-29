Джесси Айзенберг объяснил, почему не вернулся к роли Цукерберга в «Социальной расплате»

Американский актёр и режиссёр Джесси Айзенберг прокомментировал скорый релиз «Социальной расплаты» — продолжения знаменитого фильма «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Лента вновь расскажет о Марке Цукерберге, который построил самую известную социальную сеть в мире — «Фейсбук»*.

Айзенберг был главной звездой ленты 2010 года, однако в продолжении его заменит Джереми Стронг, звезда «Наследников». Актёр заявил, что его отказ никак не связан с качеством будущей картины сценариста Аарона Соркина — просто Айзенберг не хочет, чтобы зрители ассоциировали его с неприятной для него личностью.

Мы обсуждали съёмки фильма несколько дней. Аарон так прекрасно говорит и пишет, что в случае отказа появляется чувство, будто я подвёл Америку. Я просто сказал ему, что двигаюсь в разных направлениях в своей жизни. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с этим персонажем. При этом причины, по которым я не хочу сниматься в фильме, никак не связаны с тем, насколько хорошей получится лента. И я уверен, что она будет отличной.

«Социальная расплата» выйдет в мировом прокате 9 октября. Картина не будет прямым сиквелом ленты 2010 года от Дэвида Финчера. Новый фильм расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети. В фильме роль Марка Цукерберга исполнил Джереми Стронг («Джентльмены»).

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.