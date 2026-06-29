Первый трейлер хоррора «Оборотень» от автора «Носферату» — премьера 25 декабря

Кинокомпания Focus Features представила дебютный трейлер «Оборотня» — нового фильма режиссёра Роберта Эггерса («Носферату»). Хоррор выйдет в мировых кинотеатрах 25 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

События будущей ленты развернутся в Британии XIII века. По сюжету загадочное существо нападает на жителей сразу нескольких деревень и держит их в страхе. Пока количество смертей растёт, суеверия и мифы становятся всё более реальными. Главным героем выступит фермер, который страдает от страшного проклятия и хочет найти спасение через любовь.

Главные роли в ленте сыграли Аарон Тейлор-Джонсон («Крэйвен-охотник»), Лили Роуз-Депп («Король Англии»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и другие артисты.