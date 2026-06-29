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«Телеграм» в России оштрафовали ещё на 3,5 млн рублей

«Телеграм» в России оштрафовали ещё на 3,5 млн рублей
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Таганский суд Москвы наложил новый штраф на мессенджер Telegram. Поводом для санкций стало распространение информации, запрещённой к распространению в РФ, — «Телеграм» наказали на 3,5 млн рублей.

В феврале ТАСС сообщал, что суммарная задолженность мессенджера перед правоохранительными органами превышает 29,6 млн рублей. Кроме того, в начале 2026 года на сервис также составили сразу восемь протоколов на сумму 64 млн рублей.

Ранее сервис столкнулся с ограничениями в работе в России. Ситуацию связывают с нарушением российских законов со стороны сервиса — администрация мессенджера якобы не исполняет требования Роскомнадзора по удалению запрещённых материалов.

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