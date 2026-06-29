Сборы «Закулисья реальности» превысили $ 330 млн — хоррор окупился в десятки раз

По итогам месяца проката сборы фильма «Закулисье реальности» достигли отметки в $ 330 млн. Хоррор постепенно завершает своё выступление в прокате и совсем скоро выйдет в онлайн-сервисах.

Если учитывать скромный бюджет ленты в $ 10 млн, она многократно окупилась и стала невероятным успехом для студии A24, удерживая лидерство в списке самых кассовых фильмов студии. В России лента также показала отличные результаты — её сборы приближаются к 600 млн рублей.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).