Первый трейлер мультфильма «Angry Birds в кино 3» — премьера 23 декабря

Кинокомпания Paramount Pictures представила дебютный трейлер мультфильма «Angry Birds в кино 3». Мировая премьера анимационной ленты состоится 23 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Будущая лента вновь будет основана на культовой мобильной игре Angry Birds от финской студии Rovio. В третьей части серии главный герой Ред столкнётся с величайшим испытанием в своей жизни — отцовством.

Постановщиком триквела выступил Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма. Другие подробности пока не раскрываются. К своим ролям вернулись Джейсон Судейкис (озвучил Реда) и Джош Гэд (озвучил Чака).