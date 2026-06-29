«В нём так много яда»: Колин Фаррелл рассказал, почему ему нравится играть Пингвина

Ирландский актёр Колин Фаррелл в последние годы разрывается между двумя образами — злодея Пигвина во франшизе «Бэтмен» и частного детектива в сериале «Шугар». В интервью он раскрыл, чем ценна каждая из ролей.

Мне нравится играть Пингвина. Он такой мрачный, в этом персонаже так много яда. С другой стороны, есть Джон Шугар — такой нежный, оптимистичный и в своей основе порядочный. Для меня эта роль — прекрасное очищающее средство для души после Пингвина.

Второй сезон «Шугара» дебютировал в онлайн-формате 19 июня. Фаррелл вновь сыграет главную роль, которую совмещает с позицией исполнительного продюсера.