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Российская Geltek Cyber Team представила новую форму перед Кубком мира по киберспорту

Российская Geltek Cyber Team представила новую форму перед Кубком мира по киберспорту
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Российская женская команда Geltek Cyber Team по мобильной игре MLBB представила новый комплект формы к чемпионату мира MLBB Women's Invitational 2026 в рамках Esports World Cup.

Дизайн формы был разработан российским брендом одежды SelSovet. Новой формой клуб хочет показать переход команды на новый уровень — от победы на региональном турнире Lady MVP Season 10 к выступлению на мировой арене.

Фото: Geltek Cyber Team

В финале региональной квалификации Geltek Cyber Team победила Aurora со счётом 4:3. MLBB Women's Invitational пройдёт 13-17 июля и станет частью Кубка мира по киберспорту в Париже, призовой фонд составит $ 500 тыс.

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