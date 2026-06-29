Российская Geltek Cyber Team представила новую форму перед Кубком мира по киберспорту

Российская женская команда Geltek Cyber Team по мобильной игре MLBB представила новый комплект формы к чемпионату мира MLBB Women's Invitational 2026 в рамках Esports World Cup.
Дизайн формы был разработан российским брендом одежды SelSovet. Новой формой клуб хочет показать переход команды на новый уровень — от победы на региональном турнире Lady MVP Season 10 к выступлению на мировой арене.
Фото: Geltek Cyber Team
В финале региональной квалификации Geltek Cyber Team победила Aurora со счётом 4:3. MLBB Women's Invitational пройдёт 13-17 июля и станет частью Кубка мира по киберспорту в Париже, призовой фонд составит $ 500 тыс.