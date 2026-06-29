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«Меня стали принимать гораздо лучше»: Кевин Спейси — о возвращении в кино после скандалов

«Меня стали принимать гораздо лучше»: Кевин Спейси — о возвращении в кино после скандалов
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Актёр Кевин Спейси в рамках подкаста Club Random рассказал, что отношение к нему в Голливуде стало улучшаться после завершения периода с чередой судебных обвинений.

Я чувствую, что меня стали принимать гораздо лучше, и думаю, что дела идут в том направлении, в котором и хотели. Есть определённые случаи, когда часть сказанного была правдой, но это было переосмыслено, переработано или полностью выдумано, как в деле с Энтони Раппом, которое мы выиграли.

Кевина Спейси начали обвинять в сексуальных домогательствах в 2017 году. С тех пор артист перестал сниматься в голливудских фильмах. Ранее он играл главную роль в сериале «Карточный домик» — политическом проекте от стримингового сервиса Netflix. Актёр был уволен после пятого сезона, из-за чего для создания продолжения авторам пришлось полностью убрать из сюжета его героя и сконцентрироваться на супруге персонажа.

В середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах.

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