Создатели футсима UFL уволили больше половины сотрудников — ранее в игру вложился Роналду

Игровая студия из Беларуси Strikerz массово сократила свой штат из-за проблем с футбольным симулятором UFL — по информации источников, из 450 сотрудников компания уволила около 250.

Трудности UFL начались через полгода после релиза игры на PlayStation 5: новый виртуальный футбол не смог навязать конкуренцию EA Sports FC и eFootball, поэтому после стартового ажиотажа интерес стал постепенно снижаться. Кроме того, у разработчиков не получилось договориться о партнёрстве с ФИФА перед ЧМ-2026.

Ранее ряд инвесторов вложили в Strikerz и UFL около $ 40 млн — среди энтузиастов был и Криштиану Роналду, ставший лицом игры.