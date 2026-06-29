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В кино начнут показывать расширенную версию «Закулисья реальности» — длиннее на 15 минут

В кино начнут показывать расширенную версию «Закулисья реальности» — длиннее на 15 минут
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Студия A24 выпустит в прокат расширенную версию фильма «Закулисье реальности». С 3 июля в кинотеатрах станут показывать вариант, содержащий 15 минут дополнительных кадров.

Лента получит название «Закулисье реальности: Всё должно уйти» и будет длиться 2 часа 6 минут. Пока неизвестно, станет ли этот вариант доступен в российских кинозалах.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

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