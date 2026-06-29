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Трейлер второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю» — аниме вернётся осенью

Трейлер второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю» — аниме вернётся осенью
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Новые эпизоды экранизации игры Cyberpunk 2077 покажут осенью этого года.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет второго сезона пока неизвестен. Ранее авторы сообщали, что это будет совершенно новая история, действие которой также развернётся в городе Найт-Сити. Ни один из главных героев первого сезона не появится в продолжении.

Первый сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» дебютировал на Netflix в 2022 году. Зрители тепло приняли сериал: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,3/10, а сама игра Cyberpunk 2077 обрела вторую волну популярности.

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