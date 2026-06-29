Вход через Google или Apple ID на российские сайты перестанет работать 6 июля

Российские сервисы стали рассылать своим пользователям предупреждения, что с 6 июля вступает в силу новый закон — войти на сайты через аккаунты Google или Apple ID больше не получится.

В оповещениях пользователям предлагают привязать номер телефона или адрес электронной почты.

Фото: «Москвач»

По новым правилам российские сайты и приложения должны проводить регистрацию и вход только через российский номер телефона, портал «Госуслуги» или сервис авторизации, который контролирует российский владелец. Если вы пользуетесь каким-то ресурсом только через Google и Apple ID, с 6 июля ваши данные на сайте будут утеряны вместе с доступом к аккаунту.