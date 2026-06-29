Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вход через Google или Apple ID на российские сайты перестанет работать 6 июля

Вход через Google или Apple ID на российские сайты перестанет работать 6 июля
Комментарии

Российские сервисы стали рассылать своим пользователям предупреждения, что с 6 июля вступает в силу новый закон — войти на сайты через аккаунты Google или Apple ID больше не получится.

В оповещениях пользователям предлагают привязать номер телефона или адрес электронной почты.

Фото: «Москвач»

По новым правилам российские сайты и приложения должны проводить регистрацию и вход только через российский номер телефона, портал «Госуслуги» или сервис авторизации, который контролирует российский владелец. Если вы пользуетесь каким-то ресурсом только через Google и Apple ID, с 6 июля ваши данные на сайте будут утеряны вместе с доступом к аккаунту.

Материалы по теме
В Госдуме предложили замедлять онлайн-игры в России для защиты детей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android