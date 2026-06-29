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Алисия Викандер сыграет главную роль в мини-сериале Netflix «Энигма-вариации»

Алисия Викандер сыграет главную роль в мини-сериале Netflix «Энигма-вариации»
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Зведа фильмов «Из машины» и «Tomb Raider: Лара Крофт» Алисия Викандер исполнит одну из главных ролей в новом мини-сериале Netflix под названием «Энигма-вариации» (Enigma Variations).

Сюжет драматического сериала расскажет о загадочном теннисисте по имени Пол и его многочисленных романтических связях. Главного героя сыграет Джереми Аллен Уайт, известный по сериалу «Медведь», а Викандер досталась роль одной из его главных возлюбленных.

Шоу основано на одноимённом бестселлере писателя Андре Асимана. Режиссёром «Энигма-вариаций» выступает Оливер Херманус («Жить», «Мэри и Джордж»). Дата выхода шоу пока неизвестна.

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