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Кристен Риттер вернётся во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»

Кристен Риттер вернётся во втором сезоне «Декстера: Воскрешение»
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Актриса Кристен Риттер сыграет во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение» — об этом сообщает Deadline.

Дальнейшая информация в материале содержит спойлеры к первому сезону.

Роль Риттер держится в секрете. Девушка участвовала в съёмках первого сезона сериала, но по ходу сюжета персонаж Кристен (она играла Мию, Леди Месть) был выведен из истории — и пока неясно, вернётся ли актриса к прошлой роли или сыграет кого-то другого.

Съёмки второго сезона шоу стартовали в апреле. Ранее стало известно, что к актёрскому составу продолжения присоединились Брайан Кокс («Наследники»), Ума Турман («Убить Билла») и Ден Стивенс («Зов предков»).

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