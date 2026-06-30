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Netflix снимет сериал по культовой серии игр Persona

Netflix снимет сериал по культовой серии игр Persona
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По данным Variety, Netflix работает над сериалом по культовой серии видеоигр Persona. Дополнительных деталей про сюжет или актёрский состав пока нет.

Кристофер Монфетт выступит не только в качестве исполнительного продюсера и шоураннера, но и напишет сценарий адаптации. Шон Леви, Дэн Левин и Роберт Этвуд из 21 Laps также будут исполнительными продюсерами.

Persona оказалась невероятно популярной франшизой в жанре ролевых игр. Несмотря на то, что сюжет в разных играх отличается, обычно он сосредоточен на японских старшеклассниках, которым приходится вести обычную повседневную жизнь, заводить и поддерживать дружеские отношения, а также сталкиваться со сверхъестественными угрозами.

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