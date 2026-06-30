Фильм ужасов «Обсессия» вышел в онлайне
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Сегодня хитовый фильм ужасов «Обсессия» вышел в цифре. Картину уже можно посмотреть в онлайне на различныз зарубежных площадках.
«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.
Бюджет «Обсессии» составил $ 750 тыс. При таком скромном бюджете лента собрала во всёмс мире $ 371 млн и получила восторженные отзывы критиков и зрителей.
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