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Один из глав DC Studios признал, что «Супергёрл» разочаровала по сборам

Один из глав DC Studios признал, что «Супергёрл» разочаровала по сборам
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Питер Сафран, который вместе с Джеймсом Ганном руководит развитием DC Studios, рассказал, что «Супергёрл» не оправдала ожиданий компании в плане кассовых сборов.

Картина начала свой прокат с провальных $ 68 млн. Начальный показатель ленты оказался даже хуже «Морбиуса» и «Флеша».

Это лишь один компонент более широкой долгосрочной стратегии DC Studios, в которой мы остаёмся уверенными.

Проект рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести. Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок.

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