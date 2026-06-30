Один из глав DC Studios признал, что «Супергёрл» разочаровала по сборам

Питер Сафран, который вместе с Джеймсом Ганном руководит развитием DC Studios, рассказал, что «Супергёрл» не оправдала ожиданий компании в плане кассовых сборов.

Картина начала свой прокат с провальных $ 68 млн. Начальный показатель ленты оказался даже хуже «Морбиуса» и «Флеша».

Это лишь один компонент более широкой долгосрочной стратегии DC Studios, в которой мы остаёмся уверенными.

Проект рассказывает историю Кары Зор-Эл — кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести. Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок.