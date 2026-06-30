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Над фильмом про Бэйна и Дэфстроука приоритетно работают в DC

Над фильмом про Бэйна и Дэфстроука приоритетно работают в DC
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По данным The Wrap, фильм про Бэйна и Дэфстроука — приоритетный в DC Studios. Главы компании, включая Питера Сафрана и Джеймса Ганна, осознают важность ленты и хотят её продвигать.

Режиссёр или актёры пока не привлечены. Подробностей сюжета тоже нет. Бэйн и Дефстроук — злодеи, которые сражались против Бэтмена. Вероятно, вокруг этого и будет строиться сюжет ленты, хотя сам факт появления Тёмного рыцаря ещё не подтверждён.

Вероятно, если над лентой действительно активно работают, официальная информация по ней появится в ближайшее время. Оба персонажа так или иначе важны для фанатов и вселенной DC.

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