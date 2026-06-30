Сценаристка «Супергёрл» поработает над «Чудо-женщиной» и «Юными титанами» для DC
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Сценаристка «Супергёрл» Ана Ногуейра привлечена к написанию сценариев для нескольких предстоящих фильмов DC. Судя по всему, работа Аны понравилась руководителям, раз они назначили её для других проектов.
Ногуейра поработает как минимум над «Чудо-женщиной» и «Юными титанами». Подробностей самих фильмов пока нет.
Это просто потрясающие персонажи, и я не могу поверить, что мне предстоит решить, что я с ними сделаю.
«Супергёрл» тем временем провалилась в прокате. Один из боссов DC Studios Питер Сафран подчеркнул, что в студии не ожидали настолько мизерные кассовые сборы. При этом компания намерена двигаться дальше.
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