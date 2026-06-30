Фильм «Дьявол носит Prada 2» вышел в онлайне
Поделиться
Сегодня в цифре состоялась премьера фильма «Дьявол носит Prada 2». Картина доступна в зарубежных онлайн-кинотеатрах для просмотра.
Сюжет сиквела рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.
К главным ролям во второй части также вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В сиквеле также сыграла Леди Гага. Режиссёром выступил автор оригинала Дэвид Френкель. «Дьявол носит Prada 2» вышел в зарубежный прокат 1 мая. То есть в онлайне картину показывают почти ровно через два месяца после старта проката.
Комментарии
- 30 июня 2026
-
11:01
-
10:11
-
09:44
-
08:52
-
08:12
-
07:43
-
07:06
-
06:55
- 29 июня 2026
-
20:46
-
20:13
-
19:34
-
18:57
-
18:37
-
18:09
-
17:39
-
17:04
-
16:47
-
16:08
-
16:07
-
16:01
-
15:33
-
15:12
-
15:03
-
14:39
-
14:17
-
14:05
-
13:55
-
13:36
-
13:36
-
13:19
-
13:16
-
13:09
-
12:54
-
12:07
-
11:23