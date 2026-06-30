Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Дьявол носит Prada 2» вышел в онлайне

Фильм «Дьявол носит Prada 2» вышел в онлайне
Комментарии

Сегодня в цифре состоялась премьера фильма «Дьявол носит Prada 2». Картина доступна в зарубежных онлайн-кинотеатрах для просмотра.

Сюжет сиквела рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

К главным ролям во второй части также вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В сиквеле также сыграла Леди Гага. Режиссёром выступил автор оригинала Дэвид Френкель. «Дьявол носит Prada 2» вышел в зарубежный прокат 1 мая. То есть в онлайне картину показывают почти ровно через два месяца после старта проката.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android