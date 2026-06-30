Фильм «Дьявол носит Prada 2» вышел в онлайне

Сегодня в цифре состоялась премьера фильма «Дьявол носит Prada 2». Картина доступна в зарубежных онлайн-кинотеатрах для просмотра.

Сюжет сиквела рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

К главным ролям во второй части также вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В сиквеле также сыграла Леди Гага. Режиссёром выступил автор оригинала Дэвид Френкель. «Дьявол носит Prada 2» вышел в зарубежный прокат 1 мая. То есть в онлайне картину показывают почти ровно через два месяца после старта проката.