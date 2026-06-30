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«Будто Фродо идёт в Мордор»: Зак Креггер — о своём фильме Resident Evil

«Будто Фродо идёт в Мордор»: Зак Креггер — о своём фильме Resident Evil
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Зак Креггер, режиссёр фильма Resident Evil, а также «Орудий» и «Варвара», поделился своей концепцией картины, которую он использовал сразу при производстве.

По словам постановщика, для него Брайан, главный герой проекта, не как Леон Кеннеди или Крис из игр Resident Evil, которые обучены и умеют постоять за себя. Зак сравнил Брайана с Фродо, который несёт кольцо в Мордор.

Концепция здесь в том, что мы следуем за идиотом. Не в том смысле, что он глупый. У него нет никаких боевых навыков, он не способен выживать. Брайан — это обычный человек, который случайно обременён этой священной миссией, которая заведёт его в самое пекло. Это немного похоже на то, как Фродо отправляется в Мордор.

Главные роли в фильме сыграли Зак Черри, Кали Реис, Пол Уолтер Хаузер и Джонно Уилсон. Лента по Resident Evil выйдет 18 сентября.

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