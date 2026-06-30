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Появилось два новых постера фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта

Появилось два новых постера фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта
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20th Century Studios опубликовала пару новых постеров фильма «Собачьи звёзды» Ридли Скотта. На них изображён исполнитель одной из главных ролей Джейкоб Элорди.

Новые постеры «Собачьих звёзд»

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

В ленте также сыграли Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.

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