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Warner Bros. потеряет около $ 100 млн из-за провала «Супергёрл»

Warner Bros. потеряет около $ 100 млн из-за провала «Супергёрл»
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По итогам дебютного уикенда сборы фильма «Супергёрл» достигли отметки в $ 68 млн. Кинокомикс по новой киновселенной DC стартовал ниже скромных ожиданий аналитиков и находится на грани провала.

В издании Variety опубликовали небольшую колонку, посвящённую бюджету ленты. По данным инсайдеров, Warner Bros. потратила на фильм около $ 175 млн, а для окупаемости фильму нужно собрать примерно $ 300 млн — вполне подъёмную сумму для современного блокбастера. Однако сейчас «Супергёрл» предрекают финиш на отметке около $ 200 млн — в этом случае студия потеряет на фильме около $ 100 млн. Убытки могут оказаться ещё выше, если сборы картины упадут на второй неделе сильнее прогнозов.

Это будет уже второй большой провал для Warner Bros. в 2026 году. Ранее студия обожглась на «Невесте!» с Кристианом Бэйлом, которая принесла компании около $ 90 млн убытков.

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