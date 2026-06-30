Режиссёра фильма «47 ронинов» приговорили к 30 месяцам тюрьмы за присвоение денег Netflix

В июне в США завершилось судебное разбирательство над Карлом Риншем, режиссёром популярного фильма «47 ронинов». В конце 2010-х постановщик снимал для онлайн-кинотеатра Netflix фантастический сериал «Завоевание», однако не смог довести дело до конца из-за нехватки средств.

Чуть позже постановщик запросил у компании дополнительные средства, которые он вложил в инвестиции и криптовалюту, а также потратил на покупку дорогих автомобилей и одежды. После этого Ринш ещё умудрился подать в суд на Netflix за нарушение неких условий контракта.

По результатам суда Ринша приговорили к 30 месяцам тюрьмы, признав его виновным в вымогательстве $ 11 млн. Адвокату режиссёра удалось смягчить приговор из-за ментальных проблем обвиняемого: выяснилось, что тот раньше находился под наблюдением докторов и только в последние месяцы он «прошёл лечение от психологических проблем».

Ринш также должен будет вернуть Netflix ту самую сумму в $ 11 млн, однако судья отметил, что стриминг вряд ли когда-нибудь получит эту сумму. По результатам расследования, у постановщика и близко нет таких денег.