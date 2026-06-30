«Новый стандарт фантастики»: третий сезон «Укрытия» получил высочайшие оценки критиков

3 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Укрытие». Продолжение флагманского сериала от Apple уже посмотрели критики и поделились своими впечатлениями в обзорах.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes третий сезон рекомендуют 100% критиков. Журналистам очень понравился темп повествования, сюжетное повествование в двух форматах — прошлом и настоящем — и множество ответов на вопросы зрителей. Сейчас у третьего сезона самая высокая оценка во всём шоу — на Metacritic у него целых 85 баллов.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о третьем сезоне «Укрытия»

Если вам понравился первый сезон «Укрытия», но второй сезон не впечатлил, то обязательно посмотрите третий. Он не спешит, но в конечном итоге оказывается таким же интригующим и даже более познавательным, чем превосходный первый сезон.

«Укрытие» возвращается с новой главой, оставаясь жестоким, мрачным, постапокалиптическим и популистским сериалом, который удивительным образом переосмысливает себя.

Третий сезон сериала «Укрытие» кардинально отличается от первых двух сезонов сериала. И это к лучшему: он открывает новую эру для антиутопического шоу.

Вдумчивый, захватывающий и прекрасно снятый, третий сезон «Укрытия» устанавливает новый стандарт того, каким может быть высококачественная научная фантастика.

Последние два эпизода сезона — одни из самых напряжённых и блестящих эпизодов, которые я видел за весь год… «Укрытие» — один из самых впечатляющих и захватывающих сериалов в истории.

Третий сезон «Укрытия» будет выходить с июля по сентябрь в онлайн-кинотеатре Apple TV.