Уже 10 июля состоится премьера сериала «Паша». Шоу с Аскаром Ильясовым расскажет историю Паши Белова, который не нашёл себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живет с мамой. Из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет свои взгляды на жизнь.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по две серии в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Финал состоится 31 июля.

Расписание выхода сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым