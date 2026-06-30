Расписание выхода сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым
Уже 10 июля состоится премьера сериала «Паша». Шоу с Аскаром Ильясовым расскажет историю Паши Белова, который не нашёл себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живет с мамой. Из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет свои взгляды на жизнь.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по две серии в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Финал состоится 31 июля.
Расписание выхода сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 июля
|2-я серия
|10 июля
|3-я серия
|17 июля
|4-я серия
|17 июля
|5-я серия
|24 июля
|6-я серия
|24 июля
|7-я серия
|31 июля
|8-я серия
|31 июля
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