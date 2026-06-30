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Сериал Паша с Аскаром Ильясовым (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым
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Уже 10 июля состоится премьера сериала «Паша». Шоу с Аскаром Ильясовым расскажет историю Паши Белова, который не нашёл себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живет с мамой. Из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет свои взгляды на жизнь.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по две серии в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Финал состоится 31 июля.

Расписание выхода сериала «Паша» с Аскаром Ильясовым

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 июля
2-я серия10 июля
3-я серия17 июля
4-я серия17 июля
5-я серия24 июля
6-я серия24 июля
7-я серия31 июля
8-я серия31 июля
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