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Завершились съёмки третьего сезона сериала «Ван Пис» от Netflix

Завершились съёмки третьего сезона сериала «Ван Пис» от Netflix
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30 июня авторы сериала «Ван Пис» объявили о завершении производства третьего сезона. Съёмки шоу завершились спустя полгода после их запуска и спустя три с половиной месяца после выхода второго сезона. Судя по всему, премьера продолжения состоится уже в 2027 году.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины. В третьем сезоне герои отправятся через пустыню, чтобы достичь города Алубарна, прежде чем конфликт между королевской властью и повстанцами выльется в войну.

Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Всего авторы планируют снять примерно 12 сезонов шоу, чтобы охватить все события оригинальной манги.

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