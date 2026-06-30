«Да пошли они»: создатель «Йеллоустона» прошёлся по кинокритикам и продюсерам ТВ-сериалов

Сценарист и продюсер Тейлор Шеридан, известный по сериалу «Йеллоустон», раскритиковал представителей киноиндустрии во время презентации своей новой книги в рамках подкаста Билла Симмонса.

Тейлор заявил, что точно знал, как критики отреагируют на его сериал «Лэндмен».

Я знал, что они набросятся на меня. Я недостаточно задействую Деми Мур, не умею писать для женщин и прочая чушь. Но мне плевать, что они думают, и их это чертовски раздражает. Есть вещи, которые выводят критиков из себя, и это одна из них. Да пошли они, если честно.

Шеридан также раскритиковал Marvel, заявив, что авторы «вываливают на зрителя поток информации, за которым нужно следить, чтобы добраться до сути — вместо того чтобы двигать сюжет с помощью экшена».

Затем сценарист обвинил руководителей каналов и студий в том, что они ничего не смыслят в сюжете.

Кстати, руководители студий и телеканалов — это по большей части руководители отделов маркетинга. Может, они изучали юриспруденцию или что-то в этом роде. Потом они устраивались на работу в отдел кадров и ненавидели эту работу. В итоге они становились стажёрами на каком-нибудь телеканале, а затем, по мере продвижения по карьерной лестнице, они получали свои места. Ну и что они могут знать о написании сюжета? Ничего они не знают. Поэтому они в ужасе, в панике от того, что зрители не поймут их — потому что на самом деле у них нет сторилайнов.