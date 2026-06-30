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Вышел трейлер продолжения «Клуба Винкс». Мультсериал про феечек вернётся в июле на Netflix

Вышел трейлер продолжения «Клуба Винкс». Мультсериал про феечек вернётся в июле на Netflix
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Культовый мультсериал Winx получит продолжение — «Клуб Винкс: Магия возвращается» выйдет на Netflix уже в ближайшее время, а пока создатели проекта представили трейлер.

Первые шесть эпизодов «Винкс» можно будет увидеть на Netflix уже 28 июля, а финал выпустят осенью.

Видео доступно на YouTube и во Вконтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

Оригинальный «Клуб Винкс» вышел в 2004 году, а спустя четыре года добрался до России. Премьера на телеканале СТС под названием «Школа волшебниц» состоялась в апреле 2008 года, после чего сериал быстро набрал популярность как у девочек, так и среди мальчиков.

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