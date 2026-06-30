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В Азербайджане детям до 16 лет запретили регистрироваться в соцсетях

В Азербайджане детям до 16 лет запретили регистрироваться в соцсетях
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Власти Азербайджана запретили регистрироваться в социальных сетях детям, не достигшим 16-летнего возраста.

Норму закрепили в поправках к закону «Об информации, информатизации и защите информации», изменения уже одобрили в третьем чтении на заседании Милли Меджлиса. Список соцсетей, попадающих под ограничения, будет определён позже.

Предполагается, что за соблюдением ограничений будет следить провайдер: при регистрации пользователь получит запрос на почту и мобильный телефон, либо сможет списать небольшую сумму с банковской карты (позже она будет возвращена). Если на сайте регистрируется подросток 16-17 лет, сообщение получит и он, и его родители.

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