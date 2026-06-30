Колин Фаррелл, Чарли Хитон и другие. Известен звёздный каст триллера «Плохие Бриджиты»

Обнародован актёрский состав предстоящего исторического триллера «Плохие Бриджиты» (Bad Bridgets). Съёмки ленты начнутся в Северной Ирландии в июле.

Помимо уже анонсированных Эмилии Джонс и Элисон Оливер, которые исполнят главные роли, в «Бриджитах» сыграют Колин Фаррелл («Пингвин»), Стив Куган («Филомена», «Ночь в музее»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Домналл Глисон («Из машины», «Долина Эхо»), Химеш Патель («Одиссея»), Ниам Алгар («Дело Айрис», «Мэри и Джордж») и Симона Кирби («Колено-локтевой», «Его тёмные начала»).

Фильм расскажет о событиях XIX века на фоне опустошенной голодом Ирландии. В центре сюжета — две сестры, которые отправляются в опасное путешествие в Америку, чтобы сбежать от нищеты и голода. В Нью-Йорке они объединяются с другими женщинами с похожей судьбой — так называемыми Бриджит.