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Колин Фаррелл, Чарли Хитон и другие. Известен звёздный каст триллера «Плохие Бриджиты»

Колин Фаррелл, Чарли Хитон и другие. Известен звёздный каст триллера «Плохие Бриджиты»
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Обнародован актёрский состав предстоящего исторического триллера «Плохие Бриджиты» (Bad Bridgets). Съёмки ленты начнутся в Северной Ирландии в июле.

Помимо уже анонсированных Эмилии Джонс и Элисон Оливер, которые исполнят главные роли, в «Бриджитах» сыграют Колин Фаррелл («Пингвин»), Стив Куган («Филомена», «Ночь в музее»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Домналл Глисон («Из машины», «Долина Эхо»), Химеш Патель («Одиссея»), Ниам Алгар («Дело Айрис», «Мэри и Джордж») и Симона Кирби («Колено-локтевой», «Его тёмные начала»).

Фильм расскажет о событиях XIX века на фоне опустошенной голодом Ирландии. В центре сюжета — две сестры, которые отправляются в опасное путешествие в Америку, чтобы сбежать от нищеты и голода. В Нью-Йорке они объединяются с другими женщинами с похожей судьбой — так называемыми Бриджит.

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